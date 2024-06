Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

La mission de Slater est d'aider Webflowers à créer du code personnalisé aussi facilement et sans douleur que possible. * Code personnalisé : bien que Webflow offre une myriade d'options pour les non-codeurs, son architecture ne permet pas toujours une intégration transparente du code personnalisé. Cette séparation, bien que nécessaire à la stabilité, limite une personnalisation approfondie. * Fonctionnalité : Malgré sa robustesse, Webflow n'a pas toutes les réponses. Certains besoins spécifiques, qu'ils soient esthétiques ou fonctionnels, peuvent ne pas être satisfaits par les outils internes de la plateforme. * Compatibilité : Chaque mise à jour Webflow apporte son lot de nouveautés. Mais cela signifie également que le code personnalisé doit être revu et adapté, afin de garantir que la fonctionnalité reste intacte. * Sécurité : L'ajout de code externe est toujours risqué. Chaque ligne doit être examinée pour garantir qu’aucune porte dérobée ou vulnérabilité n’est introduite. * Expertise : Webflow a été conçu pour être accessible, mais l'ajout de code personnalisé nécessite une certaine expertise. Une erreur pourrait compromettre l'intégrité du site. * Volume de code : les limites quantitatives de Webflow en matière d'ajout de code peuvent parfois entraver les ambitions des développeurs, même les plus audacieux. * Vérification du code : la phase de test est cruciale pour tout projet. L'obligation de publier le site à chaque test peut s'avérer chronophage et décourageante, notamment lors de la phase de migration.

Site Web : slater.app

