SlashDreamer est un outil d'IA qui facilite la génération d'images directement au sein de la plateforme Notion. Cet outil est principalement conçu pour enrichir l'attrait visuel de vos pages Notion en créant des images à la demande basées sur les invites fournies par l'utilisateur. La fonctionnalité est invoquée via une commande dédiée '/dream' suivie de la description de l'image requise. Cela invite SlashDreamer à générer une illustration appropriée et à l'insérer sous le texte de l'utilisateur. Le processus se termine une fois la description terminée, marquée par la présence d'un point. Le but de l'outil est d'intégrer de manière transparente la génération d'images à Notion, ce qui en fait un atout indispensable pour les utilisateurs qui souhaitent créer des pages visuellement détaillées et descriptives. Il convient de noter que SlashDreamer remplace les invites écrites par les images générées par l'IA directement dans l'interface Notion. Sur le plan technique, SlashDreamer utilise des modèles d'apprentissage automatique avancés, notamment Stable Diffusion et Dalle-E, pour générer des images. Bien que le service soit payé pour couvrir les coûts de calcul, les droits sur les images générées sont conservés par l'utilisateur selon les conditions fournies par Stable Diffusion.

Site Web : slashdreamer.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à SlashDreamer. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.