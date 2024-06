SinkIn est une plate-forme qui héberge des modèles de diffusion stables personnalisés et fournit une infrastructure de pointe pour prendre en charge les créateurs de modèles. Il permet aux utilisateurs de se connecter avec Google, d'envoyer un e-mail ou de se déconnecter. Il offre également des crédits aux utilisateurs pour acheter des modèles, et une partie du salaire est versée aux créateurs de modèles pour soutenir leur travail. Actuellement, SinkIn héberge six modèles, à savoir DreamShaper 3.3, Deliberate, AniReal, MAGIFACTORY t-shirt diffusion, Realistic Vision V1.2 et Suzumehachi, avec un total de 2645, 435, 138, 123, 77 et 46 exécutions respectivement. La plateforme permet aux utilisateurs de visualiser et d'acheter les modèles, et fournit aux créateurs de modèles une plateforme pour monétiser leur travail.

Site Web : sinkin.ai

