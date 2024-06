Fondée en 1997, Search Engine Watch est l'une des ressources de l'industrie de la recherche les plus anciennes au monde et est une publication sœur de ClickZ. Nous aidons notre communauté de plus de trois millions de spécialistes du marketing expérimentés à naviguer dans le paysage dynamique de la recherche et à tirer de la valeur commerciale des disciplines du marketing de recherche. Avec une suite de contenus comprenant des études de cas, des commentaires d'influenceurs, des podcasts, des webinaires et des événements, nous assurons la liaison avec les leaders du marché pour partager des informations et des applications pratiques du référencement, de l'expérience de recherche et du marketing de recherche qui éclairent les stratégies de marque. Search Engine Watch salue un héritage d'expertise dans le secteur de la recherche et a été qualifié de « lecture incontournable » par Matt Cutts de Google et de « source la plus faisant autorité en matière de recherche par Tim Mayer de Yahoo.

Site Web : searchenginewatch.com

