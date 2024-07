Scene One est un logiciel en ligne permettant d'écrire des romans et des livres. Il dispose d'un éditeur de texte simple et intuitif et gère toutes vos scènes et projets d'écriture. Le logiciel fonctionne sur divers appareils, notamment les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les tablettes et les téléphones, permettant aux utilisateurs de basculer de manière transparente entre les appareils. Il fonctionne dans un navigateur Web, ne nécessitant aucune installation supplémentaire sur votre appareil. Tous vos mots sont stockés en toute sécurité dans le cloud, garantissant ainsi une accessibilité depuis n'importe où. Scene One propose plusieurs outils d'écriture de livres, notamment un compteur de mots pour suivre les progrès et définir des objectifs d'écriture, et un assistant d'écriture IA qui aide les utilisateurs à écrire plus rapidement et plus clairement. En outre, il fournit une fonctionnalité wiki personnalisée pour la construction du monde, où les utilisateurs peuvent créer des profils détaillés pour les personnages, les objets et les lieux de leur histoire et suivre chaque mention de ces éléments de l'histoire. D'autres fonctionnalités importantes incluent la possibilité de compiler et d'exporter des manuscrits au format PDF ou DocX, la planification d'histoires et la gestion des révisions à l'aide de l'outil « Save the Cat ! Beat Sheet Manager » et le « Revision Board » qui aident les utilisateurs à garder une trace de leurs notes et rappels sur des manuscrits entiers ou des scènes individuelles.

Site Web : sceneone.app

