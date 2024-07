Scarlett Panda est une application conçue principalement pour créer des histoires courtes personnalisées et du contenu éducatif pour les enfants. L'outil utilise l'IA pour générer des récits personnalisés présentant les noms, apparences et univers choisis pour les personnages. L'application est conçue pour aider les enfants à s'initier à la lecture, à élargir leur vocabulaire et à favoriser la créativité en se visualisant eux-mêmes et leurs intérêts dans des environnements d'histoires variés. En plus de la génération instantanée d'histoires, il propose des histoires programmées complétées par des images de haute qualité. Les fonctionnalités supplémentaires de l'application comprennent des méditations personnalisées, des aventures d'apprentissage et des berceuses. Les histoires créées peuvent être utilisées directement sur l’application, ou elles peuvent être transformées en livres d’histoires long format pour visualisation ou impression numérique. L'outil permet de personnaliser jusqu'à quatre caractères, une multitude d'images, des notes personnalisées et prend en charge 74 langues. Un niveau basé sur un abonnement ouvre l'accès à des fonctionnalités plus avancées

Site Web : scarlettpanda.com

