ScanFlow est un outil de scanner IA conçu pour les appareils intelligents qui permet la capture de données et l'automatisation des flux de travail. Il offre une gamme de fonctionnalités pour des informations en temps réel et l'efficacité des flux de travail. L'outil comprend diverses capacités de numérisation telles que la numérisation de texte, la numérisation de codes-barres/codes QR, la numérisation d'identité, la numérisation des flancs des pneus, la numérisation du VIN et la numérisation du numéro de composant. Grâce à la numérisation de texte, les utilisateurs peuvent numériser des combinaisons de textes alphanumériques en une seule fois. La fonction de numérisation de codes-barres/codes QR permet une numérisation de codes-barres très performante sur n'importe quel appareil intelligent, tandis que la fonction de numérisation d'identité permet l'extraction de données en temps réel à partir de documents d'identité des clients tels que les passeports, les pièces d'identité et les permis de conduire. ScanFlow offre également des fonctionnalités supplémentaires telles que l'auto-paiement, la numérisation par drone, le suivi des chaînes de montage, la gestion des stocks, l'enregistrement et la vérification des patients, la vérification KYC et la numérisation des passeports. Ces fonctionnalités s'adressent à un large éventail de secteurs et de cas d'utilisation, notamment la vente au détail, la santé et la logistique. L'outil favorise une intégration transparente avec les systèmes existants grâce à ses capacités d'intégration, et fournit des ressources et une assistance aux développeurs pour une mise en œuvre fluide. Les détails des prix sont disponibles sur le site Web de ScanFlow, ainsi qu'un portail de connexion permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs comptes. Pour toute demande de renseignements ou d'assistance, les utilisateurs peuvent contacter l'équipe ScanFlow via les informations de contact fournies. Dans l'ensemble, ScanFlow est un outil de scanner d'IA complet qui dote les appareils intelligents de puissantes capacités de capture de données, conduisant à une automatisation et à une efficacité améliorées des flux de travail dans diverses industries.

Site Web : scanflow.ai

