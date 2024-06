L'application SalesMail est le moyen le plus simple d'envoyer des vidéos personnalisées par e-mail, SMS et CRM. Les professionnels des ventes de soins aux personnes âgées, multifamiliales, immobilières et technologiques font confiance à SalesMail pour les aider à surpasser la concurrence, à instaurer la confiance et à obtenir des résultats plus rapidement. Avec une note de 4,9 sur l'App Store et une facilité d'utilisation éprouvée, SalesMail vous permet de libérer la puissance de la vidéo personnalisée. Les cas d'utilisation populaires incluent la sensibilisation avant et après la visite, les visites virtuelles, la prospection, les communications sur l'expérience des résidents, les messages de soutien, les répondeurs automatiques et bien plus encore. Les utilisateurs de SalesMail rapportent qu'ils obtiennent non seulement plus de clics et de réponses, mais qu'ils établissent des relations plus solides avec les publics cibles, accélérant ainsi les cycles de vente et obtenant plus rapidement les résultats souhaités.

Site Web : salesmail.com

