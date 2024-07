RivetAI est une plateforme de flux de travail basée sur l'IA conçue pour rationaliser le processus de pré-production pour les scénaristes, les producteurs et les réalisateurs. Il offre une gamme de fonctionnalités avancées pour libérer tout le potentiel des scénarios et aider à la création de contenu de qualité. L'une de ses principales caractéristiques est la couverture automatisée du scénario, fournissant une analyse détaillée d'un scénario, y compris une ligne de connexion concise, un résumé, des commentaires constructifs, des œuvres comparables, des genres et une rubrique d'évaluation objective. La plate-forme propose également une fonction de résumé de scénario, simplifiant les récits complexes en générant des instantanés digestes de scripts qui mettent en évidence les points clés de l'intrigue et les développements. La fonction de répartition des personnages de RivetAI fournit des descriptions détaillées et des informations sur les personnages, facilitant ainsi les décisions de casting et le développement des personnages. L'outil de budgétisation amélioré par l'IA facilite la planification financière en générant des estimations budgétaires complètes directement à partir du scénario. De plus, des calendriers de tournage efficaces peuvent être générés sur la base du script, optimisant ainsi l'allocation des ressources et réduisant les tracas logistiques. La plateforme donne la priorité à la sécurité avec des fonctionnalités de pointe pour protéger le travail créatif et les informations confidentielles. Il prend en charge les scripts dans plusieurs langues, notamment l'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand, l'italien, le néerlandais, l'arabe, le chinois et le télougou. Les utilisateurs peuvent choisir parmi différents forfaits, y compris le forfait bêta, qui comprend des rapports de couverture basés sur l'IA, des résumés de scénario, des fiches de répartition des personnages, des répartitions budgétaires estimées, des calendriers de tournage automatisés et des exportations PDF de tous les rapports. La plate-forme offre également des fonctionnalités d'invitation d'utilisateurs et de collaboration sur des projets, ainsi qu'un service client. RivetAI vise à libérer la créativité en fournissant des outils capables de gérer des tâches lourdes, permettant aux écrivains de se concentrer sur l'écriture et aux producteurs de se concentrer sur la production de contenu convaincant.

Site Web : rivetai.com

