Revoldiv est un outil basé sur l'IA spécialement conçu pour convertir des fichiers audio ou vidéo en texte avec une précision impressionnante. Cet outil est incroyablement utile pour créer des transcriptions de divers fichiers multimédias, comme des podcasts, des interviews ou des appels vidéo. Les contenus multimédias de moins de deux heures sont pris en charge dans les navigateurs largement utilisés tels que Chrome et Firefox. Grâce à son IA robuste, Revoldiv détecte les paroles, les applaudissements et les acclamations dans les fichiers multimédias. Les utilisateurs peuvent également modifier le texte de transcription pour modifier l'audio en conséquence, rationalisant ainsi considérablement le processus d'édition. Revoldiv présente la fonctionnalité unique de pouvoir supprimer les mots de remplissage tels que « euh », « j'aime » et « euh » en un seul clic, ce qui permet d'obtenir un contenu plus propre et plus net. De plus, des fonctionnalités conviviales permettent aux utilisateurs d'exporter leur contenu dans plusieurs formats, de partager des projets ou des extraits via la fonction de partage et de créer des chapitres pour faciliter la navigation dans le contenu. Des capacités supplémentaires s'étendent aux fonctions de commentaires et de discussion, permettant aux utilisateurs de communiquer leurs réflexions et leurs réponses sur la plateforme. Cet outil de transcription et d'édition prend également en charge les fichiers multimédias via une extension Chrome et facilite la création d'audiogrammes. De nouvelles fonctionnalités telles que le « poteau de drapeau » et la « détection des haut-parleurs » ajoutent une couche supplémentaire d'utilité et de commodité à l'expérience utilisateur. Cependant, il est important de noter que les fonctions d'édition ne sont actuellement prises en charge que sur les appareils non mobiles.

Site Web : revoldiv.com

