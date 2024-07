Retomagic est une application basée sur l'IA qui permet aux utilisateurs de générer des œuvres d'art originales et d'améliorer la qualité des photos. L'application utilise une technologie de pointe pour transformer les descriptions textuelles en images visuellement époustouflantes. Il offre également aux utilisateurs une gamme de styles et d'options créatifs, du photoréalisme au film Kodak. De plus, Retomagic est capable de raviver des photos anciennes et floues en images HD nettes et claires en un seul clic. Il est même livré avec un système de reconstruction du visage qui peut améliorer la qualité des visages. De plus, les utilisateurs peuvent partager leurs créations sur les plateformes de réseaux sociaux, telles qu'Instagram et TikTok. Retomagic est actuellement gratuit, mais il pourrait y avoir des options d'abonnement à l'avenir.

Site Web : retomagic.com

