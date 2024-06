Un moyen plus simple de prototyper, tester et créer des logiciels de véhicules ! RemotiveLabs réduit la complexité du développement de logiciels automobiles, facilite l'abstraction matérielle et offre un environnement plus flexible par rapport aux outils existants avec des langages spécifiques à un domaine et des processus verrouillés. - Utilisez le langage de programmation de votre choix, par ex. Python, Rust, C++, lisent et écrivent les données des signaux des véhicules via les API gRPC. Utilisez les scripts LUA pour transformer (renommer, mapper, fusionner ou synthétiser) les signaux émis à une fréquence personnalisée. - Produire une couche d'abstraction pour AAOS, ProtoPie, Unity et similaire dans le format attendu (COVESA VSS, propriétés du véhicule AAOS par exemple). - Nous prenons en charge les protocoles réseau de véhicules courants tels que CAN, FlexRay, LIN et Automotive Ethernet – activés par .dbc, .xml (fibex), .ldf et .arxml. La prise en charge de la protection E2E est disponible. - Décalez vers la gauche et construisez votre propre banc de test abordable et disponible à distance fonctionnant sur le matériel de votre choix (Nvidia Drive, Host Mobility, n'importe quel Docker/Linux, Raspberry Pi, etc.). Nous disposons de plusieurs API disponibles pour vous connecter aux frameworks de test populaires, notamment Jenkins, GitLab, etc. Créez facilement des cas de test, exécutez des diagnostics et des calculateurs flash. RemotiveLabs rend les tests CI et automatisés plus faciles que jamais. Aucun ordinateur supplémentaire n'est nécessaire, utilisez un ordinateur portable avec le système d'exploitation de votre choix pour vous connecter. Démo gratuite disponible - aucune connexion nécessaire : Expérimentez immédiatement avec les signaux de notre cycle de conduite de démonstration : https://demo.remotivelabs.com/ - Affichez et rejouez les signaux (client Web/bibliothèque de référence) - Travaillez avec et transformez les signaux en Android propriétés / VSS - Appliquez votre propre code Produits sur la plateforme RemotiveLabs : - RemotiveBroker : Un couteau suisse pour les développeurs de logiciels, utilisé comme ECU logiciel, enregistreur de données, middleware pour un prototypage flexible et un outil de test. Licence matérielle Broker 2 500 euros / an (fonctionne sur le matériel de votre choix, c'est-à-dire Rasberry Pi ou tout matériel basé sur Linux/Docker - Kits de référence disponibles ici : https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ). - RemotiveCloud : un environnement virtuel RemotiveBroker pour la lecture, la transformation et le streaming de signaux. Collaboration transparente et simple sans toucher au matériel. Forfait lecture cloud 900 euros / an.

Site Web : remotivelabs.com

