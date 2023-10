Chrome Remote Desktop est un outil logiciel de bureau à distance développé par Google qui permet à un utilisateur de contrôler à distance un autre ordinateur via un protocole propriétaire développé par Google appelé officieusement « Chromoting ». Il transmet les événements du clavier et de la souris d'un ordinateur à un autre, relayant les mises à jour de l'écran graphique dans l'autre sens, sur un réseau. Cette fonctionnalité se compose donc d'un composant serveur pour l'ordinateur hôte, et d'un composant client sur l'ordinateur accédant à l'ordinateur distant.

Site Web : remotedesktop.google.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Chrome Remote Deskto‪p. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.