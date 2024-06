Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

ReLogo AI est un outil basé sur l'intelligence artificielle principalement utilisé pour la conception de logos. Il offre une approche unique de l'image de marque en permettant aux utilisateurs de transformer leur logo en de nombreux styles uniques. Il va au-delà de l’approche thématique conventionnelle et élargit les possibilités de représentation de la marque. Non seulement cet outil se concentre sur la modification du logo, mais il est également utilisé comme outil de rendu AI pour le design d'intérieur. Les utilisateurs peuvent télécharger une photo d'un projet de design d'intérieur et reçoivent ensuite des rendus photoréalistes dans une multitude de styles de design distincts dans un court laps de temps. L’outil a une capacité convaincante à cumuler créativité et technologie, rendant le processus de rendu de logo et de design simple et efficace. Il est facile à utiliser, ne nécessitant qu'une confirmation par e-mail ou une connexion avec Google. L'outil prend également en charge une large gamme de styles allant de « l'énergie urbaine » aux « ruines antiques », ce qui le rend polyvalent pour un large éventail d'exigences de projets.

Site Web : relogoai.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à ReLogo AI. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.