Raw Shorts est un logiciel de création vidéo sophistiqué activé par l'intelligence artificielle. Cet outil en ligne permet aux utilisateurs de transformer du texte en animations et vidéos hautement stylisées. Les services de Raw Shorts incluent la transformation de feuilles de calcul, de blogs et d'articles en contenu vidéo, et ses capacités vont de la création de vidéos explicatives et d'animations aux vidéos promotionnelles pour le Web et les médias sociaux, en passant par des animations sur tableau blanc et des publications sociales animées. L'intelligence artificielle intégrée à Raw Shorts rationalise le processus de création vidéo. Ceci est accompli tout d'abord en scannant et en analysant le script téléchargé pour identifier les principaux concepts de création d'un storyboard. Ensuite, l'IA recherche les ressources multimédias associées et les aligne sur une chronologie pour correspondre au script, puis génère une narration vocale. Raw Shorts fournit également un créateur de vidéo convivial par glisser-déposer qui permet aux utilisateurs de personnaliser manuellement leurs brouillons vidéo générés par l'IA. De plus, la plateforme héberge une médiathèque libre de droits, à laquelle les utilisateurs peuvent accéder pour enrichir leur contenu vidéo. Enfin, cette plate-forme offre aux utilisateurs une variété de ressources d'apprentissage telles que des blogs sur le marketing et la promotion vidéo, ainsi qu'un support client rapide.

Site Web : rawshorts.com

