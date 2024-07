Raplyrics est un outil basé sur l'IA pour générer des punchlines de musique rap. L'outil utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour créer des paroles de rap uniques dans le style de l'artiste préféré de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent saisir quelques mots dans l'invite fournie et l'outil générera une punchline de rap basée sur les mots donnés. De plus, les utilisateurs peuvent trouver des histoires authentiques sur la culture de la musique rap et son impact sur la société dans la section blog du site Web. Ils peuvent également découvrir les coulisses du moteur et de l’API RapLyrics ML. L'outil est open source, disponible sur GitHub et Medium, et dispose d'une page de politique décrivant ses termes et conditions. Raplyrics est un outil puissant pour créer des punchlines de musique rap, donnant aux utilisateurs la possibilité de créer leurs propres paroles uniques dans les styles de leurs artistes préférés.

Site Web : raplyrics.eu

