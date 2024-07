Connexun est une startup technologique innovante basée à Milan, en Italie. Elle a été fondée pour faciliter l'intégration culturelle, réduire les barrières de l'information et favoriser l'internationalisation. Aujourd'hui, Connexun est un moteur d'actualités IA doté d'une expérience et d'un savoir-faire de longue date, promouvant des API d'analyse de contenu et de texte et des technologies propriétaires utiles aux développeurs, aux startups, aux entreprises et éventuellement aux consommateurs. Il permet à ses clients de rechercher en temps réel des titres, des articles et des résumés dynamiques multilingues extraits de milliers de médias en ligne de confiance. Elle sert ses clients avec des technologies exclusives d'exploration et de classification de texte. Connexun a également développé B.I.R.B.AL., son moteur d'intelligence artificielle utilisé pour alimenter son application mobile, afin de fournir des actualités et des informations en temps réel aux cosmopolites numériques. Nous continuons à développer des outils intelligents qui exploitent la puissance de l'apprentissage automatique et du traitement du langage naturel pour analyser de vastes ensembles de données de contenu agrégé. Consultez notre « API Actualités » récemment publiée. Il renvoie du contenu et des informations présents et historiques provenant de sources fiables dans le monde entier. Notre robot d'exploration permet à nos utilisateurs d'être les premiers à découvrir les histoires émergentes et les informations les plus pertinentes. Assurez une vue en temps réel avec notre solution ou collectez des données historiques structurées sur les histoires et événements passés les plus pertinents. Testez notre API gratuitement et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Site Web : rapidapi.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Rapid API. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.