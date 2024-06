QA Wolf crée des tests automatisés de bout en bout pour 80 % de vos flux d'utilisateurs en seulement 4 mois, les maintient 24 heures sur 24 et fournit des exécutions de tests parallèles illimitées sur notre infrastructure. Avons-nous mentionné que nous garantissons zéro flocon ? Nous le faisons aussi. Commencez par un projet pilote de 90 jours qui comprend : Un plan de test complet, des tests automatisés écrits dans Playwright open source que vous pouvez conserver et des exécutions de tests illimitées sur l'environnement de votre choix. Voici une liste utile de tout ce que vous obtenez, prêt à l'emploi, qu'il s'agisse de 100 tests ou de 100 000. • Tests de bout en bout pour 80% des flux utilisateurs automatisés en 4 mois. Les tests sont écrits dans Playwright open source que vous pouvez télécharger afin qu'il n'y ait pas de dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. • Matrice de test détaillée et grandes lignes dans le cadre AAA. • Exécutions de tests parallèles et illimitées sur n'importe quel environnement de votre choix. • Infrastructure 100 % parallèle que nous hébergeons et maintenons. • Maintenance 24 heures sur 24 des tests défectueux et cassés. • Résultats garantis 100 % fiables — zéro flocon. • Rapports de bugs vérifiés par l'homme, envoyés via votre application de messagerie et sous forme de ticket de bug. • Intégration CI/CD avec votre pipeline de déploiement et vos outils de suivi des problèmes. • Accès 24 heures sur 24 aux ingénieurs QA à temps plein chez QA Wolf. ... c'est la solution d'assurance qualité dont vous avez toujours rêvé.

Site Web : qawolf.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à QA Wolf. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.