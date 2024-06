Protolabs, fournissant des services de fabrication personnalisés à la demande. Le site offre les mêmes capacités, qualité et prix. Protolabs permet aux utilisateurs d'obtenir des devis instantanés et d'accéder à une variété de services de fabrication, notamment l'impression 3D (FDM, SLA, SLS, MJF), l'usinage CNC, la fabrication de tôles et le moulage par injection. Ils s'associent à un réseau mondial approuvé de partenaires de fabrication spécialisés pour fournir une large gamme de matériaux, de finitions et de capacités de fabrication afin de répondre aux besoins des clients, du prototypage à la production. Les fonctionnalités clés incluent des comptes d'équipe pour la collaboration, la protection IP et des normes de qualité élevées maintenues tout au long de leurs processus et de la gestion des fournisseurs. Protolabs sert des clients dans des secteurs tels que l'aérospatiale, l'automobile, les machines industrielles, l'électronique grand public, la robotique et le médical. Le site Web fournit une vaste base de connaissances, des ressources pédagogiques, des études de cas et d'autres informations pour aider les concepteurs et les ingénieurs à utiliser leurs services de fabrication.

Site Web : hubs.com

