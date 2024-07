Prompt Hunt est une plate-forme d'art IA qui permet aux utilisateurs de créer, d'explorer et de partager des œuvres d'art en tirant parti de la technologie IA. Il comprend une gamme de modèles d'IA, notamment Stable Diffusion, DALLE et Midjourney. Destinée aux artistes et créatifs, la plateforme propose un processus de création artistique rapide et simplifié. Une fonctionnalité clé de Prompt Hunt est Chroma, leur modèle d'IA avancé, qui est utilisé pour générer rapidement des visuels de haute qualité, avec un contrôle et des détails impressionnants. Prompt Hunt comprend une collection de modèles d'invite pour faciliter la création cohérente d'actifs. Les utilisateurs peuvent également créer, modifier et partager ces modèles, améliorant ainsi la création artistique collaborative. Conçue pour un confort d'utilisation optimal, la plateforme dispose d'un sélecteur de style glisser-déposer et son mode de confidentialité permet aux artistes de garder leurs œuvres privées pendant le processus de création. La plateforme prend en charge une variété de catégories d'art allant de la 3D aux logos, en passant par la photographie et le pixel art, offrant ainsi un large spectre d'exploration et de création. Pour améliorer l'accessibilité et aider les débutants, divers tutoriels ont été mis à disposition sur la plateforme. Malgré sa simplicité, Prompt Hunt offre également de l'efficacité aux utilisateurs plus expérimentés ou aux « ingénieurs prompts », s'adaptant ainsi à un large éventail de compétences d'utilisateur. Enfin, les utilisateurs peuvent choisir différents plans tarifaires en fonction de leurs besoins, garantissant ainsi une flexibilité en termes d'utilisation et de coût.

Site Web : prompthunt.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Prompt Hunt. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.