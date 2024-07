Promethean AI est un outil révolutionnaire d'intelligence artificielle (IA) qui fonctionne avec les artistes pour créer des mondes virtuels. Il offre une gamme de fonctionnalités conçues pour aider les artistes à résoudre des problèmes de manière créative, à générer des idées et à automatiser les tâches banales et non créatives. Il a également la capacité d’apprendre et de s’adapter aux goûts individuels de chaque artiste. La version gratuite de Promethean AI est disponible pour une utilisation non commerciale et des options de licence supplémentaires sont disponibles pour les projets dont le financement est inférieur à 100 000 $/an (Indépendant) et supérieur (Professionnel). Promethean AI est l'idée originale d'Andrew Maximov, directeur artistique technique chez Naughty Dog Inc. (Sony Interactive Entertainment). Andrew, ainsi qu'une équipe de spécialistes expérimentés en technologie et divertissement, ont travaillé ensemble pour créer un outil qui permet aux artistes de créer et de partager plus facilement leur travail. L'objectif de Promethean AI est de démocratiser le processus créatif et de permettre à chacun de créer des histoires qui seraient autrement impossibles. Promethean AI propose une gamme d'outils conçus pour aider les artistes, depuis l'installation et la personnalisation des ressources, jusqu'aux bases de la ligne de commande et à l'enseignement de Promethean. . De plus, Promethean AI propose un programme de stages en art environnemental, dans le cadre duquel ils échangent leur expérience dans la construction de mondes virtuels contre des informations permettant d'améliorer et d'accélérer l'expérience de l'artiste. Enfin, ils ont été présentés dans diverses publications, telles que WIRED, VentureBeat, 80.lv, GamesIndustry.biz et Gamasutra.

Site Web : prometheanai.com

