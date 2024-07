Profi est une plateforme d'exploitation tout-en-un destinée aux prestataires de services professionnels, notamment. coachs, consultants, formateurs, thérapeutes et autres. Conçu pour les prestataires de services professionnels, Profi vous aide à rationaliser facilement toutes les opérations et à développer votre entreprise plus efficacement. Approuvé par plus de 1 000 professionnels, Profi vous permet de : - Gagner 140 heures par an en automatisant le travail - Impressionner facilement les clients en offrant une expérience différenciante - Élargir vos offres commerciales Vous pouvez utiliser Profi en tant que fournisseur solo, en équipe de professionnels ou en tant qu'entreprise. Cas d'utilisation courants : - Planifiez des séances de coaching 1:1 et de groupe avec les clients - Organisez des sessions via l'outil de vidéoconférence intégré ou Zoom - Créez et vendez des cours/programmes - Suivez les progrès de vos clients et engagez-les avec des formulaires - Facturez une adhésion ou un abonnement frais - Soyez payé pour les sessions et autres services via un système de facturation unifié

Site Web : profi.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Profi. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.