Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

ProdPerfect est la première solution de test de régression autonome de bout en bout (E2E) qui crée, maintient et fait évoluer en continu des suites de tests E2E via une analyse machine et basée sur les données du comportement des utilisateurs en direct. Il s'agit de la seule solution entièrement gérée qui comble les lacunes critiques en matière de couverture des tests, élimine les longues durées d'exécution des suites de tests et les bugs coûteux en production, et supprime le fardeau de l'assurance qualité qui consomme d'énormes ressources d'ingénierie.

Site Web : prodperfect.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à ProdPerfect. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.