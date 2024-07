Portrait AI est un outil alimenté par l'IA qui génère des portraits de style XVIIIe siècle à partir de selfies téléchargés. Il est disponible sous forme d'application mobile sur les plateformes iOS et Android. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres portraits uniques en téléchargeant simplement une photo de leur visage, semblable à un passeport. L'outil recommande d'éviter les lunettes et suggère d'utiliser une photo avec une grande zone de visage pour de meilleurs résultats. De plus, l'application propose une large gamme d'autres filtres, notamment Dessin animé, Portrait HD, Halloween, etc., totalisant plus de 100 options. Ces filtres permettent aux utilisateurs d'améliorer et de transformer davantage leurs portraits selon leurs préférences. Le site officiel fournit des liens pour télécharger l'application depuis l'App Store d'Apple et le Google Play Store, garantissant ainsi l'accessibilité à un large éventail d'utilisateurs. Le site Web comprend également des liens vers la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation pour ceux qui recherchent des informations supplémentaires. Dans l'ensemble, Portrait AI offre aux individus une manière amusante et créative de découvrir l'esthétique du portrait du XVIIIe siècle grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Site Web : portraitai.app

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à PortraitAI. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.