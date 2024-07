Poised est un coach de communication gratuit basé sur l'IA qui fournit des commentaires personnalisés pour faciliter les réunions en ligne. Il fonctionne sur Mac et Windows et reste sécurisé et privé. Il fournit des informations en temps réel sur les mots utilisés, les mots de remplissage, la confiance, l'énergie, l'empathie et bien plus encore, sans que personne d'autre ne le sache. Il fournit également une analyse détaillée des tendances au fil du temps, afin que les utilisateurs puissent suivre leurs progrès et améliorer leur expression orale. Il offre également l'accès à une bibliothèque de contenus créés par des coachs d'orthophonie pour proposer des cours personnalisés. Poised s'intègre à plus de 800 outils de communication, dont Zoom, Google Meet, Slack et Microsoft Teams. Il fournit également des alertes et des conseils pour aider les utilisateurs à améliorer leur discours et à créer des présentations convaincantes et claires. Poised a été salué par les professionnels pour sa facilité d'utilisation et ses commentaires en temps réel, et est parfait pour les chefs de produit, les dirigeants, les fondateurs, les intervieweurs, les vendeurs et toute autre personne souhaitant améliorer ses compétences en communication.

Site Web : poised.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Poised. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.