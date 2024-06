Playform est un générateur d'art d'IA et une plateforme créative qui permet aux artistes, créateurs et designers d'intégrer l'IA générative dans leur processus créatif. Il offre une plate-forme intégrée avec de nombreux outils de génération d'art d'IA en un seul endroit, rendant l'IA accessible aux artistes sans avoir besoin d'acquérir des compétences techniques ou de codage. Les artistes peuvent utiliser Playform tout au long de leur processus créatif, de l'inspiration à la production. La plupart des outils de Playform offrent une utilisation gratuite et illimitée pour l'exploration. Playform Studio permet aux artistes de créer et de vendre des œuvres d'art originales générées par l'IA, avec 60 crédits Playform mensuels et des opportunités d'exposition exclusives. Playform présente des projecteurs d'artistes et des expositions présentant des œuvres créées à l'aide de leur plateforme. Playform permet la création et la vente de NFT d’art génératif d’IA via leur marché Art Mine. Playform se positionne comme un compagnon créatif et un outil permettant aux artistes professionnels d'intégrer l'IA dans leur flux de travail et leur processus créatif.

Site Web : playform.io

