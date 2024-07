Pixelcut est un outil de conception en ligne qui utilise l'IA pour aider les utilisateurs à créer facilement des photos de produits, des publicités et d'autres contenus visuels pour les boutiques en ligne. L'une de ses principales fonctionnalités est la possibilité de supprimer des arrière-plans ou d'effacer des objets des images, ce qui facilite la création d'images d'aspect professionnel. Les utilisateurs peuvent choisir parmi des milliers de modèles pour aider à convertir les spectateurs en clients. L'outil dispose également d'un upscaler d'image, qui améliore la qualité de l'image, et d'une gomme magique qui permet une retouche photo rapide et facile. Le studio virtuel permet aux utilisateurs de créer 10 fois plus de photos de produits sans avoir besoin de déplacement ou d'équipement professionnel. Pixelcut fournit une API pour ceux qui souhaitent utiliser la technologie pour améliorer leurs propres produits ou services. Dans l'ensemble, Pixelcut vise à simplifier le processus souvent complexe et long de conception de photos et de publicités de produits pour les entreprises de commerce électronique. Les outils d'édition basés sur l'IA permettent à l'utilisateur de créer un contenu visuellement attrayant avec un minimum d'effort et sans avoir besoin de compétences ou d'équipement photographiques professionnels. C'est un outil utile pour ceux qui n'ont pas d'expérience en conception et qui cherchent à créer des images de haute qualité pour leur site Web, leurs réseaux sociaux ou leur boutique en ligne.

Site Web : pixelcut.ai

