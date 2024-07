Pics.io est un logiciel tout-en-un de gestion des actifs numériques qui aide les entreprises à gérer leur bibliothèque d'actifs multimédias. Pics.io est une plateforme centralisée pour tous vos fichiers multimédias qui offre un accès contrôlé à vos informations numériques, des flux de travail marketing automatisés et un suivi des progrès. Vous pouvez utiliser le stockage Pics.io pour votre bibliothèque de ressources multimédias. Vous pouvez également commencer à gérer vos actifs numériques en plus de vos stockages cloud Google Drive ou Amazon S3. Quels avantages tirerez-vous de Pics.io ? : • Bénéficiez d'une solution DAM rentable sans avoir besoin de déplacer vos fichiers n'importe où et de payer des frais supplémentaires pour conserver vos actifs sur des serveurs tiers. • Rendre votre espace de stockage illimité consultable à l'aide de mots clés et de métadonnées. , et d'autres fonctionnalités • Décidez quel modèle d'IA choisir pour le marquage automatisé des mots clés en fonction de l'efficacité, des coûts et de vos besoins. Créez des descriptions d'actifs basées sur l'IA pour vos fichiers. • Contrôlez l'activité de votre équipe au sein de la bibliothèque numérique, soyez informé des modifications apportées à vos fichiers, donnez votre avis et ajoutez des commentaires aux ressources requises, en gardant une trace des communications associées en un seul endroit. • Contrôlez l'accès de l'équipe au contenu numérique, attribuez des rôles et des autorisations à l'équipe. membres • Rendez votre bibliothèque numérique partageable avec vos clients, partenaires et collègues en personnalisant l'accès à vos ressources • Contrôlez les tous nouveaux téléchargements, les modifications de métadonnées, les mots-clés et toutes les autres modifications apportées dans Pics.io au sein de votre stockage cloud

Site Web : pics.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Pics.io. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.