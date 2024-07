Pickit vise à être la plateforme DAM la plus intelligente et la plus simple de la planète, facilitant plus que jamais la recherche, le stockage, le partage, l'organisation et l'optimisation des actifs numériques. Statistiquement, 70 % des actifs numériques sont sous-utilisés ou jamais utilisés du tout, ce qui fait de la création de contenu une perte de temps totale. Et des dollars. Les causes courantes sont des fichiers dispersés, des systèmes de stockage multiples et des DAM compliqués que personne ne veut utiliser. Pickit résout ce problème avec une source unique de vérité pour tous vos actifs visuels, documents, modèles et directives, le tout intégré à vos applications préférées. Pickit Enterprise comprend : - Gestion des ressources multimédias - Gestion des documents - Gestion de la marque - Gestion des licences - Tableau de bord Insights - Création de contenu - Pickit Family™ multimarque - Pickit Boards™ - Pickit Transfer™ - Partage et collaboration externes - Accès à l'organisation et SSO - Utilisateur Gestion - Marchés des médias - Pickit Stock™ - Pickit Academy™ - Intégrations Plug & Play - Pickit API DAM smart. BARRAGE simple.™

Site Web : pickit.com

