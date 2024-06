Photoleap, développé par Lightricks, est une application de retouche photo tout-en-un principalement conçue pour une utilisation sur iPhone. Cet outil créatif présente de multiples fonctionnalités, notamment la modification de l'arrière-plan, la suppression d'objets, la création de collages et l'application de divers filtres et effets, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que les filtres Aquaman AI exclusifs. En outre, il héberge également un ensemble complet d'outils d'IA englobant des aspects tels que AI Photo Enhancer, AI Headshot Generator, AI Tattoo Generator, AI Image Generator, AI Avatar Generator et bien d'autres. Les outils d'édition facilitent la suppression d'objets des photos, la combinaison de photos, la suppression de l'arrière-plan des images, le recadrage des images, l'ajout de bordures aux photos et de nombreuses autres fonctionnalités. Photoleap possède également des fonctionnalités pour animer des photos et ajouter du texte aux images. L'application se distingue par sa fonctionnalité unique permettant de transformer des descriptions et des dessins en images à l'aide de l'IA. Un attribut clé est sa capacité à transformer facilement la narration et la possibilité d'ajouter une touche personnelle et créative aux photos avec une collection d'autocollants, de filtres, d'effets et de polices. De puissants outils d'édition sont également intégrés à Photoleap, notamment la fusion, la double exposition et les calques. De plus, il offre à ses utilisateurs la commodité de créer et d'éditer au sein d'une seule application en intégrant les capacités de Motionleap dans Photoleap.

Site Web : photoleapapp.com

