PDF Guru est un éditeur et convertisseur PDF en ligne qui permet aux utilisateurs d'effectuer diverses tâches avec des documents PDF. Certaines des fonctionnalités et capacités clés de PDF Guru incluent : * Modification de PDF - Les utilisateurs peuvent télécharger des fichiers PDF et modifier le texte, les images et tout autre contenu qu'ils contiennent. * Conversion PDF - PDF Guru prend en charge la conversion de fichiers vers et depuis le format PDF, y compris la conversion de documents, d'images et d'autres types de fichiers au format PDF. * Compression PDF - Le service peut compresser les fichiers PDF pour réduire leur taille. * Fractionnement et fusion de PDF - Les utilisateurs peuvent diviser un seul PDF en plusieurs fichiers ou combiner plusieurs PDF en un seul document. * Annotation PDF - Les PDF peuvent être annotés avec du texte, des dessins, des surlignages et d'autres annotations. * Sécurité PDF - Les fichiers PDF peuvent être protégés par mot de passe ou disposer d'autorisations définies pour restreindre l'impression, l'édition et la copie. Le site Web souligne que PDF Guru est facile à utiliser, rapide et sécurisé, sans aucune installation de logiciel requise. Il prend en charge une large gamme de formats de fichiers d'entrée et de sortie et est accessible depuis n'importe quel appareil disposant d'une connexion Internet. PDF Guru se positionne comme une solution en ligne tout-en-un pour travailler avec des documents PDF, offrant des fonctionnalités de gestion PDF de base et avancées via une interface Web conviviale.

Site Web : pdfguru.com

