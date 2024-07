Patsnap est une base de données de brevets et d'innovations de portée mondiale. L'outil est conçu pour fournir aux utilisateurs une plateforme complète et intuitive pour effectuer des recherches de brevets. Cette ressource est développée pour assister les équipes de propriété intellectuelle (PI) et de recherche et développement (R&D) dans leur travail, favorisant la collaboration et permettant l'analyse du paysage concurrentiel. L'utilisateur peut rapidement explorer des solutions techniques et comprendre les opportunités d'innovation, effectuer une recherche d'antériorité, examiner et générer des soumissions de propriété intellectuelle et suivre les progrès technologiques des concurrents à l'aide de cet outil. Pour faciliter la protection de la propriété intellectuelle, Patsnap déploie des capacités de recherche et d'analyse basées sur l'IA, simplifiant l'examen des brevets complexes, des historiques de dossiers et des modifications de revendications. L'outil facilite également l'optimisation du portefeuille IP via des espaces de travail collaboratifs grâce à ses champs personnalisés. De plus, Patsnap utilise une IA propriétaire pour la génération automatique de mots-clés et le décodage des informations techniques sur les brevets, aidant ainsi les utilisateurs à comprendre la technologie inhérente à un brevet et à découvrir des technologies, citations, images, etc. similaires. avec leurs références précises. Il dispose également d'un espace de travail intuitif pour accélérer les collaborations offrant des fonctionnalités telles que les commentaires, le marquage et les notifications automatisées. Patsnap est utilisé par un large éventail d'organisations, des startups aux entreprises Fortune 500, et donne la priorité à la confidentialité des données dans ses opérations.

Site Web : patsnap.com

