Passport Photo Online est un outil conçu pour créer des photos biométriques adaptées aux documents officiels tels que les passeports, les visas et les cartes d'identité. Cet outil simplifie le processus, permettant aux utilisateurs de prendre des photos de qualité professionnelle sans quitter leur domicile. Il répond à diverses exigences mondiales en matière de photographie, pour divers documents. Les utilisateurs peuvent cliquer sur un selfie ou en télécharger un existant, qui est ensuite affiné par l'IA, puis vérifié par un expert pour garantir une conformité à 100 %. Après vérification, l'outil permet de télécharger instantanément des photos numériques ou de livrer des photos imprimées à la porte de l'utilisateur. Le site Web et l'application fournissent également des directives sur la façon de préparer la photographie, notamment le positionnement optimal du visage, la distance par rapport à l'appareil photo et les conditions d'éclairage. Les erreurs potentielles courantes lors du clic sur les photos d’identité sont également mises en évidence via cette plateforme. L’outil met particulièrement l’accent sur le maintien d’expressions faciales neutres, en évitant les filtres des réseaux sociaux et en garantissant que les photos sont claires, colorées, actuelles et placées sur un fond blanc et uni. L'application est conçue pour être rapide, fiable, conviviale et polyvalente. Il est opérationnel à l’échelle mondiale et offre des résultats de haute qualité. L’outil revendique un taux de réussite élevé avec une politique de remboursement des photos non conformes.

Site Web : passport-photo.online

