Passio AI fournit une plate-forme Visual AI-as-a-Service ciblant les entreprises. La plate-forme propose des SDK faciles à intégrer, permettant aux entreprises d'utiliser les capacités de l'IA dans divers domaines, notamment la santé, le fitness, les entreprises à domicile, etc. Parmi les offres, Passio AI a développé un outil Nutrition AI qui offre des expériences de suivi nutritionnel par IA pour les applications mobiles, ainsi qu'un accès à une base de données nutritionnelle. La plateforme fournit également Remodel AI et VR Showorm, des outils qui permettent aux utilisateurs de visualiser et d'acheter des produits de rénovation domiciliaire. L'outil Mobile AI intégré aux applications vise à améliorer les ventes et les expériences des utilisateurs grâce à la vision par ordinateur. Passio AI propose également « MindsEye », un outil gratuit de reconnaissance d'IA qui exploite la caméra d'un appareil pour reconnaître des objets. La nature modulaire des offres Passio permet une intégration et un déploiement faciles dans les applications. La plateforme met en outre l'accent sur la prise de décision basée sur les données, aidant les entreprises à renforcer l'engagement des clients, à rationaliser le processus d'achat et à augmenter leurs revenus. De plus, ils fournissent une vision par ordinateur en temps réel sur l'appareil et des expériences utilisateur basées sur l'IA pour transformer les applications mobiles. Passio s'est associé à plusieurs entreprises pour étendre ces fonctionnalités d'IA à leurs produits.

Site Web : passio.ai

