PaperRater est un outil en ligne conçu pour relire et évaluer des travaux écrits tels que des essais et des articles. Cet outil se concentre sur la détection et la correction des erreurs de grammaire et d’orthographe dans le texte ainsi que sur la vérification du plagiat. De plus, il fournit un système d’évaluation de la qualité de l’écriture. En plus de ces fonctionnalités de base, PaperRater propose une variété de ressources d'assistance sur la grammaire, l'écriture et l'orthographe. Les capacités de détection étendues et les ressources supplémentaires de cet outil en font une solution complète pour les rédacteurs cherchant à améliorer la précision et l'originalité de leur travail, tout en fournissant également des retours utiles sur la qualité de leur écriture. PaperRater utilise des cookies avancés et d'autres technologies de suivi pour comprendre les interactions des utilisateurs avec l'outil et pour proposer du contenu et des publicités correspondant aux intérêts de l'utilisateur. Malgré ses partenariats publicitaires, PaperRater respecte la confidentialité des données des utilisateurs et propose différents choix sur l'utilisation des données et le consentement.

Site Web : paperrater.com

