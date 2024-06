Optily est une plate-forme spécialisée dans l'optimisation et la conversion d'images pour les sites Web basés sur Webflow. Voici quelques points forts d’Optily : * Optimisation automatisée des images : Optily se connecte directement au site Webflow d'un utilisateur et compresse et optimise automatiquement les images dans le CMS Webflow, réduisant ainsi la taille des fichiers jusqu'à 80 % sans perte de qualité. * Conversion WebP : Optily peut convertir automatiquement les images JPG et PNG au format WebP, qui est un format d'image moderne plus efficace qui permet de réduire davantage la taille des fichiers. * Prise en charge avancée des champs : Optily peut optimiser les images dans divers champs du CMS Webflow, notamment les champs d'image, les champs de galerie, les champs de texte enrichi et les images de produits de commerce électronique. * Intégration transparente : la plateforme s'intègre directement à Webflow via l'authentification, permettant aux utilisateurs de gérer l'optimisation des images directement depuis leur tableau de bord Webflow. * Sauvegarde et restauration : Optily offre la possibilité de sauvegarder les images avant l'optimisation et de les restaurer si nécessaire, garantissant ainsi aux concepteurs et aux développeurs de conserver un contrôle total. * Approuvé par plus de 3 500 entreprises : selon le site Web, Optily est utilisé par plus de 3 500 entreprises Webflow pour optimiser les images de leur site Web et améliorer les performances. La plateforme propose un modèle d'abonnement payant à partir de 29,99 $ par mois pour 1 000 crédits d'image, la rendant accessible à la fois aux créateurs individuels et aux agences travaillant avec les sites Webflow. Optily se positionne comme une solution dédiée d'optimisation d'images Webflow, aidant les utilisateurs à libérer tout le potentiel de leurs sites Web Webflow grâce à des temps de chargement plus rapides et une expérience utilisateur améliorée.

Site Web : optily.co

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Optily. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.