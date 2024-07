OneTake (anciennement appelé Nuro.video) est un éditeur vidéo IA autonome qui automatise entièrement le processus de montage vidéo. Il est conçu pour rendre la création et la publication de contenu vidéo faciles et efficaces. En fournissant des images brutes non éditées, l'éditeur vidéo IA est capable de transcrire, d'analyser et d'éditer rapidement les images dans une vidéo prête à publier avec des titres, des transitions et des animations. L'éditeur IA fait tout le travail pour l'utilisateur et l'aide à créer des vidéos professionnelles en un clic. L'éditeur AI est conçu pour faire gagner du temps et de l'argent aux créateurs de vidéos. Il peut éditer une vidéo en 1,5 minute, contre 2,5 jours qu'il faudrait généralement à un indépendant. Cela permet aux utilisateurs d’économiser des centaines, voire des milliers de dollars par an. L'éditeur IA comprend également des fonctionnalités telles que des chapitres automatiques, des résumés des points forts, ainsi que des liens cliquables et des appels à l'action dans la vidéo. OneTake AI est idéal pour créer des cours vidéo, créer rapidement du contenu gratuit pour YouTube, créer des vidéos de vente et des webinaires et ajouter plus de valeur au contenu existant. Il est conçu pour être facile à utiliser, avec un éditeur aussi simple à utiliser qu’un document texte. Il comprend également un lecteur vidéo qui peut être intégré sur des sites Web sans publicité. Dans l'ensemble, OneTake AI est un puissant logiciel de montage vidéo IA qui peut aider les utilisateurs à créer du contenu vidéo professionnel rapidement et efficacement.

Site Web : onetake.ai

