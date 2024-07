Once Upon a Bot est un outil basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs de créer des histoires pour enfants à partir de zéro. La plateforme combine deux modèles d'intelligence artificielle de pointe, GPT-3 et Stable Diffusion, pour générer des histoires à la fois uniques et adaptées aux préférences de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent télécharger des photos d’eux-mêmes pour les présenter dans leurs histoires et choisir le niveau de lecture et la langue de leurs créations. Once Upon a Bot convient à un large éventail d'âges et constitue un excellent moyen pour les enfants d'améliorer leurs compétences en lecture tout en s'amusant à créer des histoires imaginatives. La plate-forme permet aux utilisateurs d'éditer, d'exporter et de partager leurs histoires, et propose une fonction de narration permettant aux utilisateurs d'écouter leurs histoires pendant qu'elles sont lues à haute voix.

Site Web : onceuponabot.com

