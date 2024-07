Gadget est un assistant de détection des pannes d'IA d'impression 3D qui utilise des algorithmes de vision par ordinateur de pointe pour détecter diverses pannes telles que les spaghettis, les décalages de couches, les problèmes d'adhésion et autres erreurs d'impression. Il peut être utilisé pour suspendre automatiquement une impression ou envoyer des notifications par SMS, e-mail, télégramme, Discord, Slack et d'autres services. Gadget peut également fournir des liens de fréquence d'images complète et des vues rapides ainsi que la prise en charge de l'application OctoPrint. La technologie basée sur l'IA apprend constamment et les utilisateurs peuvent fournir des commentaires pour contribuer à améliorer la précision. Les supporters d'OctoEverywhere peuvent bénéficier d'avantages supplémentaires tels que des temps de détection plus rapides, des modèles de détection d'IA avancés, une pause automatique de l'impression, et bien plus encore.

Site Web : octoeverywhere.com

