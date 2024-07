Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

NSFWJS est une bibliothèque JavaScript conçue pour aider à identifier les images potentiellement inappropriées sur le navigateur d'un client, sans avoir besoin d'envoyer l'image à un serveur. La bibliothèque est alimentée par TensorFlowJS, qui est une bibliothèque d'apprentissage automatique open source pour JavaScript. La bibliothèque est formée pour reconnaître des modèles particuliers dans les images, avec un taux de précision actuel de 93 %. La bibliothèque intègre également CameraBlur Protection, une fonctionnalité qui brouille toutes les images qu'elle identifie comme potentiellement inappropriées. La bibliothèque est constamment améliorée et mise à jour, avec de nouveaux modèles publiés fréquemment. NSFWJS est gratuit et peut être modifié et distribué sous la licence MIT. La bibliothèque comprend également une démo mobile, qui permet aux utilisateurs de tester différentes images sur leurs appareils mobiles. Enfin, la bibliothèque est disponible en téléchargement via GitHub, et les utilisateurs sont encouragés à signaler tout faux positif ou à contribuer au développement de la bibliothèque.

Site Web : nsfwjs.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à NSFW JS. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.