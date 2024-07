NovelistAI est un site Web alimenté par l'IA qui permet aux utilisateurs de créer facilement leurs propres histoires, romans et livres interactifs. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une variété de genres et de styles, leur permettant de créer des expériences de lecture personnalisées. La plate-forme fournit une interface conviviale qui permet une liberté et une flexibilité lors de la création de personnages, d'intrigues et de décors uniques. NovelistAI propose également un format « histoire infinie » qui permet aux utilisateurs d'écrire de nouveaux chapitres au fur et à mesure de leur lecture, ainsi que des histoires ou des livres de jeu interactifs dans lesquels ils peuvent assumer le rôle du protagoniste et faire des choix qui influencent l'histoire. De plus, les utilisateurs peuvent choisir d'écrire leurs histoires dans le style de leurs auteurs préférés, ou même d'adapter des romans classiques à un nouveau contexte ou à une nouvelle époque. Enfin, le site proposera bientôt des fonctionnalités supplémentaires telles que de nouveaux genres de livres, des romans illustrés, des exportations vers EPUB et des livres imprimés sur papier.

Site Web : novelistai.com

