Le magazine NonProfit PRO est un guide stratégique destiné aux professionnels à but non lucratif. C'est la source incontournable pour la gestion et la stratégie des organisations à but non lucratif. Développés pour les leaders d'opinion et les innovateurs, nous couvrons des sujets allant des questions internes telles que les ressources humaines, la gestion du conseil d'administration et des bénévoles à la technologie, en passant par les questions fiscales et juridiques, l'actualité et, bien sûr, la collecte de fonds.

Site Web : nonprofitpro.com

