Nolibox Creator est un outil d'IA qui offre aux utilisateurs un moyen accessible et simple d'utiliser un large éventail de fonctions d'IA. Propulsé par le créateur sans soucis backend open source, cet outil permet aux utilisateurs d'intégrer de manière transparente diverses techniques d'IA dans une planche à dessin extensible à l'infini. L'objectif principal de Nolibox Creator est de fournir une plate-forme conviviale, permettant aux individus d'explorer et de profiter sans effort et gratuitement de ces capacités d'IA. Certaines des fonctionnalités notables fournies par Nolibox Creator incluent Txt2Img, VariationImg2Img, HD Erase & Replace, Inpaint, Negative Prompt, Outpaint et Matting. Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage leur expérience grâce à des paramètres tels que le choix de différents modèles tels que Général, Réel, Anime, Anime 3D et Onirique. Ils peuvent également ajuster le mode artistique sur Simple ou Advance. L'outil offre une gamme variée d'options de génération d'invites que les utilisateurs peuvent expérimenter, depuis la création de jolis personnages d'anime ou de créatures fantastiques comme les jeunes filles elfiques et les déesses de la forêt jusqu'à la génération de paysages, d'œuvres d'art stylisées ou même de motifs traditionnels. Les utilisateurs ont également la possibilité de choisir n'importe quel artiste, optimiseur et résolution adapté à leurs besoins. Pour améliorer la convivialité, Nolibox Creator propose diverses opérations telles que la génération de textures circulaires, l'ajout d'images et l'activation de la disposition automatique. De plus, les utilisateurs peuvent facilement partager leurs créations, accéder à des conseils utiles et à des touches de raccourci, ou contacter l'équipe d'assistance pour toute assistance. Dans l’ensemble, Nolibox Creator est un outil d’IA complet qui permet aux utilisateurs de tous niveaux d’explorer et de créer sans effort à l’aide d’une vaste gamme de techniques d’IA.

Site Web : nolibox.com

