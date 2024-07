Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

NewsBiscuit a été lancé par John O'Farrell en septembre 2006 avec les nobles objectifs d'éradiquer la pauvreté mondiale, de créer une paix durable au Moyen-Orient et de fournir une dose quotidienne d'humour aux personnes qui s'ennuient au travail. Il s'agit d'une actualité satirique en ligne provenant du site Web que le New York Times a déclaré être la version britannique de The Onion.

Site Web : newsbiscuit.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à NewsBiscuit. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.