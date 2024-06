Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Neural Frames est un outil basé sur l'IA permettant de créer des clips vidéo à partir d'invites de texte. Il utilise une IA générative appelée Stable Diffusion, qui a été entraînée sur 2,3 milliards d’images, pour produire des visuels époustouflants sans avoir besoin de coder. L'outil est facile à utiliser : tapez simplement une invite de texte et le réseau neuronal fera le reste. Neural Frames a été créé par un physicien, qui a veillé à maintenir un coût bas : seulement 7 € pour générer 1 000 images. L'outil s'inspire de Deforum et Lexica, deux autres outils basés sur l'IA, et les utilisateurs peuvent s'inspirer des invites de Lexica. L'outil a été conçu en tenant compte des commentaires des utilisateurs et le créateur encourage les utilisateurs à les contacter avec des suggestions.

Site Web : neuralframes.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à neural frames. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.