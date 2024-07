Napkin AI est un éditeur de documents qui aide les utilisateurs à créer des documents attrayants avec des aides visuelles et des éléments de narration. Ses fonctionnalités d'IA permettent aux utilisateurs d'ajouter facilement des icônes, des dessins, des graphiques et des diagrammes à leur contenu, sans avoir besoin de compétences en conception. Il fournit également des suggestions visuelles basées sur le contexte et facilite la collaboration en permettant un partage facile des documents créés. L'outil offre une fonctionnalité unique permettant aux utilisateurs d'enregistrer de courtes vidéos en lien avec leur contenu, permettant une narration et une présentation faciles des idées. Les vidéos sont automatiquement animées, ce qui les rend plus attrayantes sans nécessiter de modifications supplémentaires. Le processus d'édition lui-même est également simplifié, permettant aux utilisateurs de supprimer facilement les mots de remplissage et les bruits inutiles. Napkin AI est commercialisé comme un copilote visuel, ce qui indique qu'il fonctionne comme un outil d'aide permettant aux utilisateurs de donner vie à leurs idées. Son interface conviviale et ses fonctionnalités intuitives le rendent accessible aux utilisateurs de tous niveaux d’expertise. Dans l'ensemble, Napkin AI est un outil recommandé pour tous ceux qui cherchent à améliorer l'engagement et l'attrait visuel de leurs documents, de leur présentation ou de leur narration.

Site Web : napkin.ai

