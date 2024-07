myReach est un outil basé sur l'IA qui sert de centre de connaissances personnelles conçu pour gérer, organiser et rechercher les informations enregistrées par les utilisateurs. Il remplace le besoin de rechercher dans différents dossiers du bureau, Google Drive, courrier électronique ou téléphone pour localiser des documents, des notes, des contacts et des sites Web. Les utilisateurs peuvent facilement sauvegarder et stocker toutes leurs données importantes au même endroit. De plus, l'outil fournit un assistant IA qui répond aux questions, permettant ainsi aux utilisateurs de récupérer plus facilement des informations. Le réseau neuronal de l'outil est conçu pour extraire et apprendre des informations du contenu de tous les éléments enregistrés et les organiser de manière à ce que les utilisateurs puissent les trouver facilement. Avec l’aide de l’assistant IA, les utilisateurs peuvent trouver des informations en recherchant des mots-clés spécifiques, comme s’ils demandaient à un assistant personnel. myReach prend également en charge les relations et les propriétés qui permettent aux utilisateurs de se connecter, de structurer et de contextualiser les données. Les utilisateurs peuvent regrouper les informations en sujets, ajouter des balises et mettre en réseau leurs pensées comme une carte mentale. Cela aide les utilisateurs à trouver des informations plus rapidement et à les récupérer facilement. myReach est utile pour les étudiants, les professionnels et toute personne qui gère beaucoup de données et a besoin de récupérer des informations rapidement et efficacement. Les fonctionnalités d'IA de l'outil facilitent la gestion des connaissances, gagnent du temps et augmentent la productivité.

Site Web : myreach.io

