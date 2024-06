Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Musicfy est un outil basé sur l'IA qui permet aux utilisateurs de créer leurs propres reprises de leurs chansons préférées en quelques secondes seulement. L'outil fournit une bibliothèque musicale de chansons populaires de divers artistes comme Ariana Grande, Eminem et Drake, entre autres. Les utilisateurs peuvent choisir parmi les chansons disponibles et créer leurs remix ou reprises en ajoutant une touche d'IA. La page principale de l'outil dispose d'une interface qui présente les chansons disponibles ainsi que les reprises IA créées par l'utilisateur des mêmes chansons. Les mélomanes peuvent utiliser cette fonctionnalité pour découvrir et écouter des reprises d’IA créées par d’autres. La technologie d'IA utilisée par Musicfy n'est pas divulguée publiquement, mais elle est conçue pour produire un son de haute qualité qui imite la voix humaine naturelle. Pour créer une couverture d'IA, les utilisateurs peuvent suivre le didacticiel de création fourni sur la plateforme. Ils peuvent choisir la durée, la fréquence et les battements par minute de la chanson qu'ils souhaitent créer, ajouter des voix, puis laisser l'IA faire le reste. La reprise IA résultante peut ensuite être partagée avec d'autres sur les réseaux sociaux et d'autres plateformes. Dans l'ensemble, Musicfy est un outil qui serait utile à tous ceux qui aiment la musique et souhaitent expérimenter la création, le remixage ou la découverte de reprises IA de chansons populaires.

Site Web : musicfy.lol

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Musicfy. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.