Minerva est un outil qui aide à la création et à la diffusion d'une documentation complète. Grâce à la création de contenu basée sur l'IA, Minerva automatise les processus qui incluent, sans s'y limiter, des guides d'utilisation, des vidéos de produits et des procédures pas à pas. Il dispose d'un ensemble d'outils de personnalisation et permet aux utilisateurs de passer de manière transparente entre différents formats. Minerva offre également la fonctionnalité permettant de créer dans n'importe quelle langue et de « raconter » en utilisant la voix du client pour une expérience plus personnalisée et plus engageante. Grâce à la commodité d'une extension de navigateur, Minerva vous permet de créer des guides sans téléchargements ni installations lourds. L'un des points forts de cet outil est sa narration vocale basée sur l'IA qui semble utiliser votre voix dans la langue de votre choix. Au bénéfice des équipes, l'outil simplifie le processus de production et de diffusion des démos de produits, économisant ainsi du temps, des efforts et éventuellement des ressources. Minerva propose également des options de partage polyvalentes, telles que le téléchargement d'images, de PDF et de vidéos. De plus, les utilisateurs peuvent définir la visibilité du guide sur privée, garantissant ainsi une diffusion sécurisée tout en conservant l'accessibilité pour partager le guide.

Site Web : minervaknows.com

