Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Memorable Ad est un outil basé sur l'IA qui aide les spécialistes du marketing à créer des publicités à fort impact. Il utilise la technologie Creative IntelligenceSuite pour optimiser les publicités en fonction des KPI marketing et pas seulement du photoréalisme. Les utilisateurs peuvent générer des annonces basées sur leurs propres descriptions ou utiliser le Guide d'invite publicitaire pour trouver des idées. L'outil dispose également d'une fonctionnalité Booster qui permet aux utilisateurs de choisir parmi des exemples d'annonces. Enfin, l'outil fournit des prédictions sur les performances des publicités, telles que le potentiel de mémorisation, l'attention contextuelle, le potentiel d'engagement et le caractère distinctif. Toutes les publicités sont produites en haute qualité, avec des options de résolution 8k ou 4k. Memorable Ad Maker est la solution idéale pour les spécialistes du marketing qui cherchent à maximiser leur efficacité créative et leur retour sur investissement grâce à une technologie marketing d'IA de pointe.

Site Web : memorable.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Memorable AI. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.